Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:13, 11 июня 2025Бывший СССР

Украинский волонтер рассказал о сотнях погибших солдат ВСУ во время боев за село в ДНР

«РВ»: ВСУ понесли огромные потери во время боев за Клещеевку в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в боях за Клещеевку под Артемовском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал украинский волонтер Алексей Юков на телеканале «Рада», передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его словам, волонтеры вывезли больше 250 тел с небольшой территории. «Трупы были везде — на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах», — признался Юков. Он добавил, что в районе по-прежнему остается еще много тел украинских военнослужащих.

Ранее украинский корреспондент Богдан Мирошников назвал Клеещевку на бахмутском направлении в ДНР «попившей кровь ямой» для ВСУ.

Бои за Клещеевку начались 29 ноября 2022 года. В 2024 году село было освобождено российскими войсками.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

    Известный американский певец насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

    В США необычно высказались о возможном нападении России на Европу

    Трамп пообещал наказывать тюрьмой за сожжение американского флага

    Украинский волонтер рассказал о сотнях погибших солдат ВСУ во время боев за село в ДНР

    Зеленский вновь призвал «остановить Россию»

    Политолог объяснил отказ Маска приехать в Россию вслед за отцом

    В сети появились снимки 52-летней Гвинет Пэлтроу в купальнике без фотошопа

    Премьер Венгрии ответил на критику Зеленского

    Экс-президент Аргентины получила срок по делу о коррупции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости