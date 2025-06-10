Украинский волонтер рассказал о сотнях погибших солдат ВСУ во время боев за село в ДНР

«РВ»: ВСУ понесли огромные потери во время боев за Клещеевку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в боях за Клещеевку под Артемовском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал украинский волонтер Алексей Юков на телеканале «Рада», передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его словам, волонтеры вывезли больше 250 тел с небольшой территории. «Трупы были везде — на дорогах, в посадках, на полях, на технике, в технике, в блиндажах, в окопах», — признался Юков. Он добавил, что в районе по-прежнему остается еще много тел украинских военнослужащих.

Ранее украинский корреспондент Богдан Мирошников назвал Клеещевку на бахмутском направлении в ДНР «попившей кровь ямой» для ВСУ.

Бои за Клещеевку начались 29 ноября 2022 года. В 2024 году село было освобождено российскими войсками.