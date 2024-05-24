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10:51, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали Клещеевку «попившей кровь ВСУ ямой»

Украинский военкор Мирошников: Клещеевка — попившая кровь ВСУ яма

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Населенный пункт Клеещевка на бахмутском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский корреспондент Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

Мирошников прокомментировал продвижение Вооруженных сил (ВС) России на бахмутском направлении. Он подтвердил, что на данном участке фронта ВСУ оставили ряд позиций из-за ухудшения ситуации.

«И яма много нашей крови попила, очень много», — подчеркнул военкор. Он отметил, что ВСУ не могли построить надежные фортификации в Клещеевке из-за постоянного давления ВС России. Мирошников добавил, что ряд его знакомых уже неделю не выходят на связь из-за напряженных боев.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что взятие села Андреевка и высот у Клещеевки в ДНР открывает путь к охвату группировки ВСУ, находящейся в Нью-Йорке. Он также отметил, что это позволит расширить зону контроля в направлении Часова Яра.

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      Юрий Леонов
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