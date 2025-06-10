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18:34, 10 июня 2025Экономика

В Африке пожаловались на недоступность ПМЭФ из-за дороговизны отелей

Глава ФАС: Коллеги из Африки жаловались на цену проживания в отелях в дни ПМЭФ
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Представители некоторых африканских государств указывали на недоступность участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за высоких цен на гостиничные номера в дни проведения мероприятия. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, которого цитирует ТАСС.

По его словам, «коллеги из Африки жаловались на то, что очень дорого, мы к вам приехать не можем», а вопрос стоимости проживания во время ПМЭФ важен не только для инвестиций в Россию, но и для вложений в другие страны.

Шаскольский подчеркнул, что в ФАС стараются сделать услуги размещения более доступными и согласно методике ведомства даже в периоды высокого спроса рост цен не должен быть десятикратным. Если до форума цена номера составляла 20 тысяч рублей в сутки, она не должна подскакивать до 200 тысяч, отметил он.

Как писал «Коммерсантъ» в конце марта, средняя стоимость ночи в дорогих отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ достигает 222 тысяч рублей, что на 42 процента больше, чем в 2024-м. Значительно подорожали и услуги гостиниц с тремя-четырьмя звездами, а также более доступных, отмечалось в публикации.

Позднее сообщалось, что проживание по спецтарифам для участников форума обойдется в 2025 году от 8,9 тысячи до 1,11 миллиона рублей за ночь.

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