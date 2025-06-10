В Чечне задержали находившегося в розыске рейдера

ТАСС: В Чечне задержан Юсупов за рейдерские захваты парковок и БЦ на Урале

В Чечне задержан находившийся в федеральном розыске рейдер Амирхан Юсупов, причастный к серии захватов недвижимости на Урале. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в незаконном завладении парковок, коммерческих помещений в Свердловской области, а также бизнес-центра (БЦ) «Манхэттен» в Екатеринбурге, принадлежавшего криминальному авторитету Марселю Гасанову, уточняет Telegram-канал Mash.

Юсупов, по данным силовиков, неоднократно участвовал в криминальных конфликтах с применением огнестрельного оружия. Его обвиняют в покушении на убийство в составе ОПГ. Мужчину уже отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Калининграде суд арестовал 45-летнего уроженца Ставропольского края, который находился в федеральном розыске за неформальный статус смотрящего за регионом.