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16:21, 27 мая 2025Силовые структуры

Находившийся в розыске криминальный авторитет арестован в российском регионе

В Калининграде суд арестовал криминального авторитета за вымогательства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калининграде суд арестовал 45-летнего уроженца Ставропольского края, который находился в федеральном розыске и занимал неформальный статус смотрящего за регионом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Криминальный авторитет проходит подозреваемым по статьям 163 («Вымогательство») и 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По версии следствия, с января 2023 года до февраля 2024 года мужчина контролировал преступную иерархию, разрешал конфликты между участниками криминального мира и координировал их действия. Арестованный также занимался организацией поставок продуктов и предметов первой необходимости для осужденных.

Правоохранители выяснили, что в ноябре 2024 года фигурант и его сообщники вымогали у двух жителей Калининграда 1,9 миллиона рублей, угрожая физической расправой и распространением порочащих сведений.

Ранее МВД задержало ранее судимого 39-летнего российского уголовника из Дагестана, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.

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