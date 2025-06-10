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11:40, 10 июня 2025Россия

В Госдуме обеспокоились продажей детям одного вида мороженого

Депутат ГД Лантратова обеспокоилась продажей детям мороженого с кофеином
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы Яна Лантратова обеспокоилась продажей детям одного вида мороженого — десертов с кофеином и таурином. Письмо с выражением озабоченности она отправила на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сообщает РИА Новости.

Как заявила парламентарий, ей известно, что продавцы не всегда спрашивают у покупателей паспорт при продаже такого «энергетического» мороженого.

«Прошу Вас обратить внимание на изложенную проблему», — обратилась Лантратова к Колокольцеву.

Ранее, 7 июня, президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям.

ЖЗЛ
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