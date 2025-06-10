Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:30, 10 июня 2025Россия

В Госдуме обратились к Зеленскому

Депутат Белик: Призывая давить на Россию, Зеленский надеется на медийный шум
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя от США и Евросоюза (ЕС) давить на Россию, надеется на медийный шум. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.ru.

Он напомнил, что украинские власти игнорируют и обходят стороной тему своих военных преступлений. Тем самым Киев пытается казаться обывателю светлой стороной в конфликте.

Парламентарий считает, что Зеленский, призывая США и ЕС давить на Москву, рассчитывает только на медийный шум и вряд ли надеется на ответ западных стран.

Материалы по теме:
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

«Здесь не может идти речь о каком-то одностороннем принуждении нашей страны, как хотелось бы Зеленскому. Россия открыта к миру, но с учетом собственных интересов безопасности», — пояснил депутат Госдумы.

Ранее Зеленский заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но, отметил он, пока громче звучат российские ракеты. Украинский политик призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    Воры проделали дыру в стене бутика и украли дизайнерские сумки на 26 миллионов рублей

    Раскрыта главная опасность клещей

    ВС России зашли в город на границе Днепропетровской области

    В России предрекли новые ответные удары по Украине

    Врач назвал серьезные признаки нарушения работы печени

    Трамп может применить закон 1807 года для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе

    Австрия оказалась самой вооруженной страной среди гражданского населения

    «Пользовавшегося уважением» замгубернатора российского региона заподозрили во взятке

    В Госдуме обратились к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости