В Госдуме обратились к Зеленскому

Депутат Белик: Призывая давить на Россию, Зеленский надеется на медийный шум

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя от США и Евросоюза (ЕС) давить на Россию, надеется на медийный шум. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит Life.ru.

Он напомнил, что украинские власти игнорируют и обходят стороной тему своих военных преступлений. Тем самым Киев пытается казаться обывателю светлой стороной в конфликте.

Парламентарий считает, что Зеленский, призывая США и ЕС давить на Москву, рассчитывает только на медийный шум и вряд ли надеется на ответ западных стран.

«Здесь не может идти речь о каком-то одностороннем принуждении нашей страны, как хотелось бы Зеленскому. Россия открыта к миру, но с учетом собственных интересов безопасности», — пояснил депутат Госдумы.

Ранее Зеленский заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но, отметил он, пока громче звучат российские ракеты. Украинский политик призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс.