Появились кадры тушения пожара на складах в Киеве

Пожарные в Киеве более 10 часов не могут потушить горящие склады

В Киеве более десяти часов не могут потушить пожар в складских помещениях. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

На опубликованных изданием кадрах видно, что к тушению привлечены вертолеты, которые сбрасывают воду и песок на огонь. Издание также сообщает, что из-за пожара Киев 10 часов в дыму.

Ранее появились кадры пожаров в Киеве после ночной атаки дронов. Сообщалось, что еще около 40 дронов готовы атаковать Киевскую область.

Прошлой ночью Вооруженные силы России также атаковали объекты инфраструктуры в Киеве. Повреждения были нанесены газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы.