В Кремле прокомментировали передачу Украиной тел российских военных

Понимания, сколько тел российских военных может передать Украина, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Нет окончательного понимания. Осуществляется контакт. Идет сопоставление цифр», — сообщил официальный представитель Кремля.
Песков также выразил надежду, что обмен телами бойцов между Москвой и Киевом состоится, когда у сторон будет окончательное понимание по вопросу их количества.
Вместе с тем официальный представитель Кремля рассказал, что российские представители уже несколько дней находятся на границе с Украиной для передачи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что данный факт «видят и знают все».