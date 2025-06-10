В Кремле прокомментировали передачу Украиной тел российских военных

Песков: Нет понимания, сколько тел российских военных может передать Украина

Понимания, сколько тел российских военных может передать Украина, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет окончательного понимания. Осуществляется контакт. Идет сопоставление цифр», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что обмен телами бойцов между Москвой и Киевом состоится, когда у сторон будет окончательное понимание по вопросу их количества.

Вместе с тем официальный представитель Кремля рассказал, что российские представители уже несколько дней находятся на границе с Украиной для передачи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что данный факт «видят и знают все».