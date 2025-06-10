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14:41, 10 июня 2025Россия

В Крыму объявили ракетную опасность

МЧС объявило о ракетной опасности в Крыму
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму объявили опасность ракетного удара. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Сигнал об опасности, как уточняется, поступил в 14:09 по московскому времени. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

По данным Минобороны, ВСУ ночью пытались ударить по Крыму с помощью девяти беспилотников, о последствиях атаки не сообщалось. Всего над 12 регионами России силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили свыше сотни летательных аппаратов.

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