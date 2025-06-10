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06:10, 10 июня 2025Россия

В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности

В Ленинградской области отразили атаку БПЛА, объявлен режим воздушной опасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

В Ленинградской области отразили атаку беспилотников, объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета», — говорится в сообщении. Также указывается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник над Тосненским районом, жертв и разрушений нет.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах во всех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

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