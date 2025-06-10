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11:46, 10 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии высказались о готовности Украины к миру

Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал переговорные мотивы Украины тактикой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинская сторона не готова к миру, считает министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Его слова передает БелТА.

«Ощущения искренности в достижении мира со стороны украинского режима нет. Им сегодня невыгодно: политические дивиденды, экономические дивиденды, у кого-то финансовое благополучие зашкаливающими нулями от этого зависит», — высказался глава МИД.

Он назвал переговорные мотивы Украины тактикой. По мнению чиновника, таким образом Киев проверяет готовность Москвы к заключению мира.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала первый раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле «тактическим успехом России». Она добавила, что Минск готов стать посредником в урегулировании конфликта.

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