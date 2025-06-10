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12:03, 10 июня 2025Бывший СССР

В МИД назвали условие решения вопроса по американскому топливу на ЗАЭС

Рябков: Решить вопрос по американскому топливу на ЗАЭС без США нельзя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Решить вопрос по американскому топливу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нельзя без диалога с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится. Это очевидный факт», — сказал он.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США. По его словам, со временем Москве придется обсудить вопрос о том, что делать с ядерным топливом на станции, но для начала переговоров необходимо политическое решение.

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