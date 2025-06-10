В МИД назвали условие решения вопроса по американскому топливу на ЗАЭС

Рябков: Решить вопрос по американскому топливу на ЗАЭС без США нельзя

Решить вопрос по американскому топливу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нельзя без диалога с США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится. Это очевидный факт», — сказал он.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США. По его словам, со временем Москве придется обсудить вопрос о том, что делать с ядерным топливом на станции, но для начала переговоров необходимо политическое решение.

