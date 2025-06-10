В России предрекли продолжение ответных ударов по Украине

Депутат Колесник: Россия еще ответит на атаки БПЛА и диверсии ВСУ

Ответ России на атаки и диверсии Украины еще не состоялся в полной мере, считает член комитета Госдумы по обороне депутат Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что пусть все-таки ждут, потому что мы пока ответили даже не в уровень. У нас пассажирские поезда пускают под откос, людей, детей не щадят. Мы по мирному населению не применяем оружие», — сказал Колесник.

По его словам, Россия может сделать так, что территории Украины не будет совсем.

«Пусть ждут — в каком месте и когда [будет ответный удар]. Решать будет наш верховный главнокомандующий, но, я думаю, получат они. Пусть живут боятся и помирают боятся», — подытожил депутат.

Российские военкоры сообщали о массовой атаке дронов на Киев и область в ночь на вторник, 10 июня. Так, одной из целей беспилотника «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух — воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные вооружения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников.