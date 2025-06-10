Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 10 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли продолжение ответных ударов по Украине

Депутат Колесник: Россия еще ответит на атаки БПЛА и диверсии ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Ответ России на атаки и диверсии Украины еще не состоялся в полной мере, считает член комитета Госдумы по обороне депутат Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я думаю, что пусть все-таки ждут, потому что мы пока ответили даже не в уровень. У нас пассажирские поезда пускают под откос, людей, детей не щадят. Мы по мирному населению не применяем оружие», — сказал Колесник.

По его словам, Россия может сделать так, что территории Украины не будет совсем.

«Пусть ждут — в каком месте и когда [будет ответный удар]. Решать будет наш верховный главнокомандующий, но, я думаю, получат они. Пусть живут боятся и помирают боятся», — подытожил депутат.

Российские военкоры сообщали о массовой атаке дронов на Киев и область в ночь на вторник, 10 июня. Так, одной из целей беспилотника «Герань» стал завод «Артем» в Киеве, производящий ракеты «воздух — воздух», автоматизированные комплексы для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковые управляемые ракеты и иные вооружения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 10 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    В МИД назвали условие решения вопроса по американскому топливу на ЗАЭС

    Футболист сборной России перешел из «Ростова» в «Локомотив»

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости