В России ужесточили ответственность за банковские тайны

Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за банковские тайны

В России ужесточили ответственность за незаконное получение и использование информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Соответствующий законопроект на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении Госдума РФ, сообщает РИА Новости.

Документ ужесточает ответственность за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Это необходимо для дополнительной защиты тайн, содержащихся в том числе в базах данных таможенных органов.

Новый закон отменяет штрафы за незаконные разглашение или использование сведений организованной группой и вводит в качестве минимального наказания лишение свободы от двух лет, с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей. Также он предлагает установить за подобные действия, которые повлекли тяжкие последствия, минимальный порог наказания в виде лишения свободы на срок от трех лет со штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей.

Ранее Центробанк разрешил российским финансовым организациям совместно использовать новую технологию для расчета показателя долговой нагрузки (ПНД) потенциального заемщика. Речь идет о системе счет-скоринга, которая позволяет банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц без нарушения банковской тайны.