В России высказались о последствиях мобилизации 18-летних украинцев

Депутат Чепа: Если Зеленский начнет призыв 18-летних, то это война до последнего

Если информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится провести мобилизацию 18-летних граждан правда, то это говорит о войне до последнего украинца, считает депутат Алексей Чепа. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

Ранее о скорой мобилизации украинцев с 18 лет рассказал депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский

«Если это действительно так, то Зеленский реализует план европейских кураторов войны до последнего украинца. Европейцы всегда говорили, зачем нам поставлять оружие, если воевать некому», — сказал Чепа.

При этом он подчеркнул, что эта информация непроверенная. Президент Украины всегда был против призыва с 18 лет, напомнил депутат.

«У меня возникают всегда вопросы, а как Дубинский может общаться и давать информацию из СИЗО? Тем более, находясь под непростой статьей», — добавил Чепа.

Ранее Зеленский в интервью изданию Valasz online заявлял, что Запад не готов усиливать санкции против Москвы и требует от Киева понизить мобилизационный возраст.