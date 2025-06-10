В Раде заявили о подготовке к мобилизации 18-летних на Украине

Дубинский: Зеленский готовится к мобилизации украинцев с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к мобилизации украинцев с 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

«Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних», — написал он, комментируя заявление украинского лидера о том, что одной из причин нежелания Запада усиливать санкции против России является отказ Киева от мобилизации граждан по достижении совершеннолетия.

Владимир Зеленский в интервью изданию Valasz online заявил, что Запад не готов усиливать санкции против Москвы и требует от Киева понизить мобилизационный возраст. При этом он подчеркнул, что новые ограничения могут быть эффективны, если лишат российский бюджет средств для ведения боевых действий.

Ранее Зеленский обратился к западным странам после российской массированной ночной атаки. По его словам, США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты.