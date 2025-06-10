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16:21, 10 июня 2025Россия

В российском регионе прокомментировали сообщения об «облавах» военкомата

Подполковник Омаргаджиев опроверг данные об облавах на призывников в Дагестане
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Дагестане не проводят «облавы» на мужчин призывного возраста, а сообщения, в которых утверждается обратное, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава отдела подготовки и призыва военного комиссариата республики подполковник Гусен Омаргаджиев, его слова приводит издание «Подъем».

По заявлению военачальника, в указанном регионе России повестки вручаются военкоматами тем призывникам, которые уклоняются от службы и находятся в розыске.

«Информация об "облавах", распространяемая иноагентами, не соответствует действительности», — прокомментировал спикер ситуацию.

Ранее сообщалось, что в России нашли мигранта, 16 лет уклонявшегося от службы в армии.

ЖЗЛ
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