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18:41, 10 июня 2025Россия

Вернувшихся из плена российских бойцов сняли на видео

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах запечатлены несколько военнослужащих, которые взяли в руки российские флаги, обнялись и начали кричать: «Россия!». Затем следует несколько моментов, снятых изнутри эвакуационного автобуса.

Бойцы также поблагодарили президента России Владимира Путина и всех, кто участвовал в их освобождении.

10 июня Минобороны России заявило о возврате второй группы военнослужащих из плена. Процедура состоялась в соответствии с договоренностями Москвы и Киева, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле, добавили в оборонном ведомстве. Первую группу пленных вернули накануне, 9 июня.

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