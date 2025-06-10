Вернувшихся из плена российских бойцов сняли на видео

Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена российскими бойцами

Минобороны показало кадры с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах запечатлены несколько военнослужащих, которые взяли в руки российские флаги, обнялись и начали кричать: «Россия!». Затем следует несколько моментов, снятых изнутри эвакуационного автобуса.

Бойцы также поблагодарили президента России Владимира Путина и всех, кто участвовал в их освобождении.

10 июня Минобороны России заявило о возврате второй группы военнослужащих из плена. Процедура состоялась в соответствии с договоренностями Москвы и Киева, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле, добавили в оборонном ведомстве. Первую группу пленных вернули накануне, 9 июня.