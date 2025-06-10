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17:40, 10 июня 2025МирЭксклюзив

Визит отца Маска в Россию связали с прощупыванием почвы для миллиардера

Блохин: Отец Маска прилетел в РФ, чтобы прощупать почву для бизнес-проектов сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол мог приехать в Россию для того, чтобы прощупать почву для бизнес-проектов сына, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Об этом американист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Трудно говорить о том, какие у них (у Илона Маска с отцом — прим. «Ленты.ру») связи. На мой взгляд, все-таки они прочные. Отец Маска даже высказывался по поводу того, что миллиардер не думает создавать свою независимую партию, которая была бы третьим игроком. Я думаю, что в Россию он поехал, исходя из взглядов сына. Илон Маск считается сторонником нормализации отношений с Россией», — отметил Блохин.

По словам политолога-американиста, визит отца Маска Эррола можно интерпретировать позитивно.

Очевидно, что отец Маска приехал как бы прощупать возможную почву для различных бизнес-проектов или он может быть каналом, связывающим наш бизнес и возможности Илона Маска. В любом случае по экономической линии этот визит крайне важен

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

О приезде отца Илона Маска в Россию стало известно 8 июня. Он примет участие в «Форуме будущего 2050».

Ранее Блохин допустил, что демонстративный характер конфликта президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска может говорить о срежиссированности ссоры.

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