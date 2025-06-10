Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:06, 10 июня 2025Россия

Во Владивостоке с горящего рыболовецкого судна спасли более 20 человек

МЧС: Один человек погиб при пожаре на рыболовецком судне во Владивостоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В бухте Золотой рог во Владивостоке у пирса загорелось рыболовецкое судно, об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, с корабля спасли более 20 человек, один стал жертвой происшествия. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, причины не уточняются.

«По предварительным данным, спасены 24 человека. Тушение продолжается», — рассказали в МЧС.

Ранее прогулочная яхта «Баунти» с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Инцидент произошел в субботу, 7 июня, у понтонного причала на пляже «Сады морей». Судно вспыхнуло во время заправки. Во время пожара один из пассажиров, россиянин по имени Алексей, едва не сгорел заживо, он попал в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров». Мединский раскрыл требования россиян на фоне атак Украины

    Названо число освобожденных ВС России населенных пунктов в 2025 году

    Девушка раскрыла тайну пропажи овощей с ее огорода и расстроилась

    Россиянам назвали способ легально продать выращенный на даче урожай

    Овечкин попал в базу «Миротворца»

    Россиянам досрочно выплатят пенсию в июне

    Пленный назвал тактику ВСУ геноцидом украинского народа

    В США россиянина обвинили в мошенничестве через криптовалюту

    В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

    В Госдуме захотели предложить Маску политическое убежище в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости