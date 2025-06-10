РИА Новости назвали американский газ самым экологически грязным топливом в мире

Американский природный сланцевый газ является самым грязным топливом в мире, а его продажа в Европу взамен российского сводит на нет экологические усилия европейцев. Об этом говорится в докладе РИА Новости под названием «Сланцевая революция в США — крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».

По мнению агентства, проблему составляют не учитываемые статистикой выбросы парниковых газов, возникающих в процессе добычи. Каким образом эксперты оценивают утечки метана, не указано.

В российском докладе говорится, что в 2018 году реальные выбросы американской сланцевой индустрии в 20 раз превысили тот объем, о которых заявляют США, и составили 13 процентов от всех мировых парниковых выбросов. Кроме того, они больше выбросов всех парниковых газов в Евросоюзе. Более поздние данные не приводятся.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что наращивание закупок сжиженного природного газа (СПГ) из США поможет европейским странам снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Еврокомиссия в начале мая представила план по отказу от российских энергоносителей. Документ предусматривает отказ от заключения новых контрактов с 2025 года и расторжение долгосрочных соглашений. Заменить их хотят, в том числе, топливом с новых проектов в США и Катаре.