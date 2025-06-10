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18:36, 10 июня 2025Культура

Врач заявил об отсутствии у Лещенко сил выходить на сцену

Врач-геронтолог Конев: Лещенко утратил способность выходить на сцену и петь
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что 83-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко не способен выходить на сцену. Об этом он рассказал «Абзацу».

Собеседник издания отметил, что возрастные исполнители не желают завершать карьеру, несмотря на то, что им тяжело выступать. К числу таких музыкантов он отнес Лещенко.

«Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо», — считает Конев. Геронтолог предупредил, что такая самоотдача может негативно сказаться на состоянии здоровья певца.

Ранее 80-летний певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру.

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