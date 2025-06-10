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19:40, 10 июня 2025Бывший СССР

ВС России зашли в город на границе Днепропетровской области

ВС России зашли в город Комар на границе Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России зашли в город Комар на границе Днепропетровской области с южного направления. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Сообщается, что российские войска вошли в город, форсировав водную преграду. Канал также сообщил, что за Комар идут ожесточенные бои, так как он является одной из важных точек в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным WarGonzo, российские войска также смогли продвинуться до центральных улиц Комара, наступая с восточной стороны населенного пункта.

Ранее ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций Российского университета дружбы народов (РУДН) Максим Никулин рассказал, что ВС России начали создание буферной зоны в приграничных регионах Украины, о чем свидетельствует пересечение границы Днепропетровской области подразделениями российских войск. «Вероятнее всего, она (буферная зона — прим. «Ленты.ру») будет проходить по пограничным с Россией областям Украины. Это Сумская, Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области», — сказал он.

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