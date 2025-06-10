ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

На опубликованных губернатором снимках видно повреждения, которые получили дома местных жителей. Один из них пострадал серьезнее остальных. Вероятно, в одном из зданий находился мужчина, получивший минно-взрывную травму и множественные ранения. Его госпитализировали.

Информация о последствиях атаки будет уточняться, добавил Гладков.

Ранее 10 июня ВСУ ударили по Белгороду. В результате разрушено оказалось здание мини-маркета, прилегающее к автозаправочной станции. Одного человека спасти не удалось, еще несколько горожан получили ранения.