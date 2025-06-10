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14:15, 10 июня 2025Россия

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

На опубликованных губернатором снимках видно повреждения, которые получили дома местных жителей. Один из них пострадал серьезнее остальных. Вероятно, в одном из зданий находился мужчина, получивший минно-взрывную травму и множественные ранения. Его госпитализировали.

Информация о последствиях атаки будет уточняться, добавил Гладков.

Ранее 10 июня ВСУ ударили по Белгороду. В результате разрушено оказалось здание мини-маркета, прилегающее к автозаправочной станции. Одного человека спасти не удалось, еще несколько горожан получили ранения.

Вот это да!
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