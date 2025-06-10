Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

Стало известно об увеличении числа пострадавших при удареВооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» в Telegram.
Украинские войска ударили по заправке Teboil 10 июня.
По данным телеканала, пострадали четыре чеговека, еще одного не спасли. До этого сообщалось о двоих пострадавших. Удар пришелся на магазин рядом с заправочной станцией.
Ванее ВСУ атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе. Пострадали три человека, еще одного спасти не удалось.