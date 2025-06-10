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13:52, 10 июня 2025Россия

Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

«Царьград»: При ударе ВСУ по заправке в Белгороде пострадали четыре человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Царьград ТВ»

Стало известно об увеличении числа пострадавших при удареВооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде. Об этом сообщил телеканал «Царьград» в Telegram.

Украинские войска ударили по заправке Teboil 10 июня.

По данным телеканала, пострадали четыре чеговека, еще одного не спасли. До этого сообщалось о двоих пострадавших. Удар пришелся на магазин рядом с заправочной станцией.

Ванее ВСУ атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе. Пострадали три человека, еще одного спасти не удалось.

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