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13:03, 10 июня 2025Россия

Стало известно о погибшем при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

Появилась информация о погибшем при ударе ВСУ по заправке в Белгороде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по заправке в Белгороде погиб человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Авторы канала сообщили, что один человек погиб, еще двое пострадали. На данный момент продолжается разбор завалов. Какой-либо другой информации пока нет.

Об ударе ВСУ по заправке Teboil стало известно 10 июня. К месту происшествия выдвинулись оперативные службы. Власти российского города пока ситуацию не комментировали. Сведений о пострадавших нет.

Последствия удара украинских войск сняли на видео. На кадрах видно сложившуюся от удара металлическую конструкцию, идентифицировать которую не представляется возможным. На стене ангара на заднем плане видны следы копоти — возможно, они появились после взрыва.

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