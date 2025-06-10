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03:42, 10 июня 2025Россия

ВСУ попытались атаковать еще один российский регион

Губернатор Гусев: ВСУ попытались атаковать Воронежскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронежскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО [противовоздушной обороны] в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении.

Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Разрушения на земле также не зафиксированы. В регионе действует режим опасности атаки БПЛА.

В ночь на 10 июня стало известно, что в результате атаки БПЛА в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок.

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