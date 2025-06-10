ВСУ у двух населенных пунктов в Харьковской области перестали штурмовать

Марочко: ВСУ перестали штурмовать у Волчанска и Липцов, уйдя в глухую оборону

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся у Волчанска и Липцов, оставили попытки штурма и пытаются не дать продвинуться российским войскам, уйдя в глухую оборону. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«За несколько последних суток отмечаются изменения тактики противника в районах Липцов и Волчанска. Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», — сообщил эксперт.

Однако противник не оставляет попыток ударить по российским солдатам при помощи артиллерии и беспилотников. Эти средства военнослужащие ВСУ по-прежнему активно используют, добавил Марочко.

Ранее военный эксперт сообщал, что российские войска закрепились на позициях в Харьковской области.