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06:44, 10 июня 2025Бывший СССР

ВСУ у двух населенных пунктов в Харьковской области перестали штурмовать

Марочко: ВСУ перестали штурмовать у Волчанска и Липцов, уйдя в глухую оборону
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся у Волчанска и Липцов, оставили попытки штурма и пытаются не дать продвинуться российским войскам, уйдя в глухую оборону. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«За несколько последних суток отмечаются изменения тактики противника в районах Липцов и Волчанска. Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», — сообщил эксперт.

Однако противник не оставляет попыток ударить по российским солдатам при помощи артиллерии и беспилотников. Эти средства военнослужащие ВСУ по-прежнему активно используют, добавил Марочко.

Ранее военный эксперт сообщал, что российские войска закрепились на позициях в Харьковской области.

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