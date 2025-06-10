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06:45, 10 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об уроне батальона «Хан» ВСУ за три месяца

Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб на полмиллиона долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военные за три месяца сбили больше 30 украинских дронов «Баба-Яга», чем нанесли ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) более, чем на полмиллиона долларов, рассказал оператор БПЛА с позывным Грек. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о бойцах батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА "Баба-Яга". С учеётом того, что одна "Баба-Яга" стоит около 20 тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли», — подчеркнул военный.

Ранее украинские военные оказались деморализованы стремительным наступлением российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

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