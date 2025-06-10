Батальон «Хан» за три месяца нанес ВСУ ущерб на полмиллиона долларов

Российские военные за три месяца сбили больше 30 украинских дронов «Баба-Яга», чем нанесли ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) более, чем на полмиллиона долларов, рассказал оператор БПЛА с позывным Грек. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о бойцах батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа.

«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА "Баба-Яга". С учеётом того, что одна "Баба-Яга" стоит около 20 тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли», — подчеркнул военный.

Ранее украинские военные оказались деморализованы стремительным наступлением российских войск в Донецкой народной республике (ДНР).