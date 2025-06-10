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13:43, 10 июня 2025Экономика

Выдача одного вида кредитов резко упала

ОКБ сообщило, что выдача кредитов наличными в России обрушилась на 62 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В мае 2025 года в России выдали на 62 процента меньше кредитов наличными по сравнению с показателем последнего месяца весны прошлого года. Это выяснили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), их выводы процитировал ТАСС.

Речь идет о 1,23 миллиона таких займов на 206,75 миллиарда рублей. Общий объем выдачи упал почти на 70 процентов.

Средний размер кредита в мае сократился на 18 процентов — до 168 тысяч рублей. Средний срок кредитования уменьшился на восемь месяцев — до двух лет.

Всего за первые пять месяцев этого года в России выдали 6,26 миллиона кредитов наличными на 1,02 триллиона рублей.

В конце мая стало известно, что в РФ растет вероятность развития системного банковского кризиса или такой ситуации, в которой выполняется одно из трех условий: превышение доли проблемных активов уровня десяти процентов от всех активов банковской системы, потеря банками значительной доли средств клиентов и вынужденная реорганизация более десяти процентов банков.

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