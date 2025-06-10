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15:57, 10 июня 2025Силовые структуры

Юный россиянин покатал возлюбленную на капоте машины и попал на видео

В Башкирии россиянин прокатил девушку на капоте и попал на видео для ГАИ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Юный россиянин из Башкирии решил покатать свою девушку на капоте и попал на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении сотрудников ГАИ. Ролик публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах, снятых на окраине поселка, видно, как молодой человек, сидящий за рулем «Жигулей», везет на капоте девушку, которая снимает селфи. После того, как местные жители, уставшие от гоняющей по поселку молодежи, отправили видео полицейским, нарушителей порядка задержали. Выяснилось, что у 18-летнего водителя нет прав, а за руль он сел ради возлюбленной, которой захотелось снять креативное видео.

Полицейские оформили сразу несколько протоколов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя в Дагестане, который попытался скрыться с места аварии и прокатил полицейского на капоте своего автомобиля.

Вот это да!
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