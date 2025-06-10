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22:59, 10 июня 2025Мир

За приезжавшими в гости к Маску иностранцами вели тайную слежку

WSJ: Минюст США отслеживал навещавших Маска при Байдене иностранцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американские ведомства отслеживали иностранцев, которые навещали американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, этим занимались Минюст США и Министерство внутренней безопасности. Тайная слежка за миллиардером велась в 2022 и 2023 годах, в период президентства Джо Байдена. «В центре внимания были люди, посещавшие миллиардера из стран Восточной Европы и других стран, которые, возможно, пытались повлиять на него», — говорится в статье.

Собеседники издания отметили, что расследование не было доведено до предъявления каких-либо обвинений, а его текущий статус неизвестен. В то же время сам факт его проведения указывает на обеспокоенность американских властей количеством иностранцев в окружении Маска.

Ранее сообщалось, что предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол мог приехать в Россию для того, чтобы прощупать почву для бизнес-проектов сына.

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