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21:25, 9 июня 2025Бывший СССР

Житель Харьковской области рассказал об избиениях со стороны ВСУ на допросах

Житель Харьковской области заявил, что его избивали сотрудники СБУ и солдаты ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Житель Купянского района Харьковской области, который был эвакуирован в 2025 году, рассказал, что неоднократно подвергался избиениям со стороны солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Также его несколько раз допрашивали. Видео с рассказом мужчины опубликовала Военно-гражданская администрация региона.

«Лично ко мне приходили за два с половиной года 27 раз. Приходили как СБУ, так и простые солдаты, которые слушали указания местных жителей, резко выступавших за Украину. Они знали мои взгляды, и не только мои — всей нашей семьи», — поделился мужчина.

По его словам, несмотря на то, что его избивали и допрашивали, он сдержанно относится к военнослужащим ВСУ, потому что «солдатня никогда ... хорошими манерами не отличалась». «Спасибо, что живой», — резюмировал пострадавший.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в Казачьей Локне избили местного жителя за незнание украинского языка.

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