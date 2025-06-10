Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в купальнике на яхте

Британская телеведущая Майя Джама стала участницей откровенной съемки на яхте. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в слитном купальнике итальянского люксового бренда Versace, который был оформлен яркими изображениями цветов и раковин. Кроме того, она повязала на бедра шелковый платок и примерила золотой массивный пояс. Также ее внешний вид дополнили браслет и сияющие серьги.

Поклонники восхитились фотосессией звезды в комментариях под публикацией. «Икона», «Нет слов. Очень красивая», «Ты выглядишь потрясающе!», «Ты совершенство», «Этот купальник сшит именно для тебя», — высказывались они.

В июне прошлого года руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.