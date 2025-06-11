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11:32, 11 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на ранение детей в результате удара ВСУ по Курской области

Сенатор Карасин об атаках дронов ВСУ: В России чаша терпения уже переполнена
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чаша терпения России уже переполнена, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области, при котором пострадали дети.

«Человеконенавистничество, которым сейчас живет киевский режим, перешагнуло через все допустимые пределы. Эти сотни беспилотников, которые курсируют вдоль нашей страны, причем не только вдоль границы, они проникают и внутрь страны, все это кончится плохо для украинского режима. У нас эмоциональный народ. Мы терпеливы, но когда чаша переполняется, можно ждать самых неожиданных для противников результатов», — предупредил Карасин.

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Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что трое детей попали под удар ВСУ в поселке Марьино в Рыльском районе. Он уточнил, что их осмотрели врачи, после чего несовершеннолетние были доставлены в Курскую областную больницу. Угрозы для их жизни нет.

По данным Минобороны, за ночь 11 июня над Курской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников. Всего ВСУ выпустили 32 дрона по пяти регионам России.

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