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14:51, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил назвавшему его врагом России новосибирцу

Артемий Лебедев назвал справедливой критику Новосибирска в ответ на письмо в СК
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на письмо жителя Новосибирска Алексея Фомина главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину, в котором тот призвал проверить Лебедева на экстремизм и назвал его врагом России, потому что блогер регулярно критиковал город. О жалобе новосибирца дизайнер высказался в своем обзоре новостей, выпуск доступен во «ВКонтакте».

Лебедев назвал критику Новосибирска справедливой и заявил, что этот город нуждается в заботе. «Существует целый огромный город Новосибирск, населенный миллионом прекраснейших людей, который является городом-недоразумением. Там нет ни урбанизма, там нет ничего приятного, там нет никакой нормальной архитектуры, там нет никаких нормальных мест, где можно погулять, ни парков, ***», — высказался он.

Кроме того, блогер счел приятным тот факт, что его слова о Новосибирске возмутили его жителя.

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О том, что Фомин попросил Бастрыкина проверить деятельность Лебедева из-за слов о Новосибирске, сообщило издание «Сиб.фм». По мнению россиянина, критика Лебедева носит предвзятый характер и сеет рознь среди населения, а также позволяет квалифицировать его как врага России.

Лебедев неоднократно критиковал Новосибирск, в частности, он называл его городом-недоразумением. В 2022 году из-за слов о сибирском городе блогеру поступили угрозы, и он обратился в полицию.

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