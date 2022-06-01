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Артемий Лебедев сообщил об угрозах в свой адрес

Блогер Артемий Лебедев заявил, что написал заявление в полицию из-за угроз в свой адрес

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил о том, что начал получать угрозы после того, как раскритиковал в одном из видео Новосибирск. В ролике для своего YouTube-канала он заявил, что уже написал заявление в полицию.

По словам блогера, вскоре после стрима, в котором он назвал Новосибирск городом-недоразумением, ему позвонил мужчина, представившийся местным жителем. Во время разговора незнакомец пообещал убить Лебедева за его негативные высказывания. «Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я, если с ним увижусь, ему будет плохо за наш город Новосибирск», — сказал дизайнеру мужчина.

Лебедев добавил, что уже написал на звонившего жителя Новосибирска заявление в полицию. Он также заверил, что не собирается отказываться от своих слов о сибирском городе.

Стрим, во время которого дизайнер раскритиковал Новосибирск, прошел на YouTubе-канале Лебедева 22 мая. В видео он ответил на вопрос о том, какой город он считает столицей Сибири. «Естественно, я считаю, что столица Сибири — это Красноярск. А Новосибирск, который типа якобы считается столицей Сибири, — это город-недоразумение по самым разным признакам», — подчеркнул он.

Лебедев также заявил, что у Новосибирска есть «много всяких разных душевных параметров», но в то же время, по его мнению, как город он не состоялся. По мнению блогера, за все время существования города в нем не было никого, «кто проявил бы какую-то заботу и кто мог бы сделать из этого города действительно место, которое можно было бы городом назвать».

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Евгения Наумова
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