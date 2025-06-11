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09:01, 11 июня 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера в микроплатье снялась с новым избранником

Модель Елена Перминова в микроплатье снялась с избранником Тарасом Романовым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Экс-возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова в откровенном образе снялась с новым избранником Тарасом Романовым на Ибице. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черном облегающем микроплатье, подчеркивающем ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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Образ украсила серебристая маленькая сумка. Вдобавок она распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в июне бывшая избранница российского миллиардера вышла в свет в прозрачном бюстгальтере. Модель позировала в черном откровенном наряде, который включал в себя асимметричную юбку.

Вот это да!
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