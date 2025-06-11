Пять дронов ВСУ сбили над Россией за три часа

Минобороны России: Пять дронов ВСУ сбили над Крымом и Белгородской областью

Пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Россией за три часа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. Четыре беспилотника были сбиты над Белгородской областью, а еще один над Крымом.

Каких-либо подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что системы ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Черного моря. Отмечается, что ВСУ попытались атаковать территорию России ракетой «Нептун-МД».