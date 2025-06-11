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13:11, 11 июня 2025Ценности

Джулия Фокс высказалась о признаниях звезд в пластике

Актриса Джулия Фокс восхищается звездами, которые открыто признаются в пластике
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса и модель Джулия Фокс высказалась о знаменитостях, которые открыто признаются в сделанных пластических операциях. Соответствующее интервью публикует People.

Фокс заявила, что многие женщины создают нереалистичные образы, которые негативно влияют на самооценку других. «Это действительно здорово для вас, но как насчет тех девушек, которые так впечатлительны и думают: "Подождите, почему я не так выгляжу и что со мной не так?"» — объяснила она.

По словам актрисы, она восхищается теми звездами, которые не боятся говорить о своей пластике. «Мне это нравится. Я думаю, мы должны быть честными», — подчеркнула она и добавила, что женщинам необходимо научиться ценить свою естественную красоту.

В феврале 2023 году Джулия Фокс призналась в сделанных пластических операциях и косметологических процедурах. Тогда экс-возлюбленная рэпера Канье Уэста рассказала, что делала липосакцию и инъекции ботокса.

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