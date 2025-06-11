Экономист Сакс: Удар по аэродромам России был операцией спецслужб Запада

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам был операцией спецслужб западных стран, которая может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте.

«Вне зависимости от того, знал ли об этом Белый дом, сама атака абсолютно безответственна и вызывает тревогу, поскольку речь идет об ударе по элементу ядерной триады», — отметил он.

Сакс подчеркнул, что это «шаг к ядерному Армагеддону».

Экономист уточнил, что подобные действия абсолютно недопустимы, так как ставят под угрозу весь мир. Кроме того, они «могли быть предотвращены президентом США [Дональдом Трампом]».

1 июня Киев атаковал российские аэродромы в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях при помощи беспилотников. Они были доставлены в регионы на фурах, из которых вылетали для нанесения ударов.