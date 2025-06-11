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16:03, 11 июня 2025Мир

Израиль официально опроверг передачу Киеву систем Patriot. Еврейское государство обещает не поставлять оружие на Украину

Ynet: МИД Израиля опроверг передачу Украине систем ПВО Patriot
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло информацию о передаче Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, о которой ранее заявлял израильский посол в Киеве Михаил Бродский.

«Израиль не передавал такие системы Украине», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Бродский утверждал, что Израиль передал украинской стороне американские системы ПВО Patriot.

«Системы Patriot, которые когда-то мы получили от США, теперь находятся на Украине. Это израильские системы, находившиеся на вооружении Израиля в начале 90-х годов», — указал дипломат. По его словам, о поставках «не очень много говорили».

Михаил Бродский

Михаил Бродский. Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Россия получила разъяснения Израиля

После заявления Бродского МИД России потребовал разъяснений от израильской стороны. Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва получила ответ.

Мы получили разъяснения Министерства иностранных дел Израиля о том, что утверждения о передаче американских систем Patriot не соответствуют действительности

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Ранее дипломат отреагировала на слова Бродского о поставках ракетных комплексов Украине, отметив, что израильский посол «повторяет эти заявления регулярно».

«Это ведь не "оценочные суждения", не "личная точка зрения". Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — подчеркнула Захарова.

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В России пригрозили Израилю из-за поставок систем ПВО Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» отметил, что поставки Украине средств ПВО от Израиля означали бы, что Россия тоже имеет право передать вооружения «некоторым другим странам».

«Это не улучшает отношения, естественно, между Россией и Израилем, и это дает нам возможности, в случае, если это подтверждается, ввести себя в качестве поставок вооружений некоторым другим странам в соответствии с этим решением Израиля», — заявил Чепа.

Фото: Omar Marques / Getty Images

Кроме того, оружие, которое Украина получала с 2022 года, оказалось в руках противников Израиля, напомнил депутат. По его мнению, Израиль уже пожинает плоды тех поставок, поэтому аналогичные действия только усугубляют непростое положение на Ближнем Востоке.

При этом сенатор Михаил Джабаров считает, что израильский посол в Киеве — абсолютно ангажированный человек, который будет делать так, как удобное Украине.

«Я думаю, если МИД наш запросит израильского посла в России, может, получит ответ. Или вообще напрямую запросит МИД Израиля», — отметил он.

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