Известный американский певец насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В США певец Коннер Смит насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Известный американский кантри-певец Коннер Смит сбил 77-летнюю женщину, когда она пересекала дорогу по пешеходному переходу в Нэшвилле. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что Дороти Доббинс жила неподалеку от места аварии. Пожилую женщину доставили в медицинский центр, однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась от полученных травм.

По словам правоохранителей, у музыканта не обнаружили признаков опьянения. Сопутствующим фактором ДТП стало то, что Смит не уступил дорогу пешеходу, добавили в полиции.

Ранее в США жительница Нью-Джерси перепутала передачи в автомобиле и насмерть сбила сына. Она мыла автомобили на подъездной дорожке около дома, посадив 10-месячного сына в детский шезлонг, который находился между двумя машинами. Затем женщина решила отогнать одну из машин, однако неправильно переключила передачи и поехала вперед, хотя хотела подать назад.