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10:06, 21 мая 2025Из жизни

Женщина без прав перепутала передачи и насмерть сбила 10-месячного сына у дома

People: Жительница США перепутала передачи в машине и раздавила маленького сына
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

В США жительница штата Нью-Джерси перепутала передачи в автомобиле и насмерть сбила маленького сына. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 17 мая в округе Ошен. 30-летняя Венди Кастильо-Торрес мыла автомобили на подъездной дорожке около дома. При этом она посадила 10-месячного сына в детский шезлонг, который находился между двумя машинами. Затем женщина решила отогнать одну из машин, однако неправильно переключила передачи и поехала вперед, хотя хотела подать назад.

Автомобиль сбил шезлонг с ребенком, прижал его к другой машине и раздавил. Кастильо-Торрес сумела сразу же включить заднюю передачу и отогнать машину, однако было уже поздно. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавшего в больницу, однако врачам спасти его не удалось. Также выяснилось, что у Кастильо-Торрес не было действующих водительских прав. В итоге американку обвинили в смерти сына. Женщина осталась на свободе. Ее обязали самостоятельно явиться в суд.

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