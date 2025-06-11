Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 11 июня 2025Мир

Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

Посол Дарчиев: На провокации Киева последует неминуемый и решительный отпор
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

О неминуемом и решительном российском ответе на любые провокации Киева, в том числе ракетные угрозы, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Его цитирует ТАСС.

Дарчиев указал, кто контакты с американской стороной по стратегической стабильности неотделимы от конфликта на Украине. Кроме того, посол обратил внимание на планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Мы учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима [президента Украины Владимира] Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз последует неминуемый и решительный отпор», — подчеркнул он.

Ранее главком американской армии в Европе Бен Ходжес и другие высокопоставленные чиновники заявили, что атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы должны заставить президента США Дональда Трампа пересмотреть план по созданию «Золотого купола».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

    «Золотое кольцо России» расширили

    Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

    Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

    МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

    Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

    Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

    Участница реалити-шоу рассказала о жизни со шрамами на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости