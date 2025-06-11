Посол Дарчиев: На провокации Киева последует неминуемый и решительный отпор

О неминуемом и решительном российском ответе на любые провокации Киева, в том числе ракетные угрозы, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Его цитирует ТАСС.

Дарчиев указал, кто контакты с американской стороной по стратегической стабильности неотделимы от конфликта на Украине. Кроме того, посол обратил внимание на планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Мы учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима [президента Украины Владимира] Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз последует неминуемый и решительный отпор», — подчеркнул он.

Ранее главком американской армии в Европе Бен Ходжес и другие высокопоставленные чиновники заявили, что атаки Вооруженных сил Украины на российские аэродромы должны заставить президента США Дональда Трампа пересмотреть план по созданию «Золотого купола».