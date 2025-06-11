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07:01, 11 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне купили Лабубу на 2 миллиона рублей

Moneyplace: Россияне купили в мае игрушек Лабубу на 2 миллиона рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В мае на крупнейших российских маркетплейсах кратно выросли продажи необычных игрушек и брелоков Лабубу, выяснили аналитики Moneyplace (входит в экосистему Контур). С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, в начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах. В апреле начались первые продажи, в мае же спрос резко вырос. Всего в этом месяце россияне потратили на игрушки Лабубу на двух крупнейших маркетплейсах 2 056 832 рубля.

На одной из платформ пиковый день продаж пришелся на 20 мая, когда пользователи купили 128 игрушек и брелоков Лабубу на сумму 270 462 рублей.

Ранее глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил заменить Лабубу на брелоки с российскими мультяшными персонажами. «Предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку — и пусть добро всегда будет в тренде!» — призвал он.

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