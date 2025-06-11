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09:49, 11 июня 2025Мир

МИД рассказал о принятых Россией мерах по отражению потенциальных угроз НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия приняла меры по отражению потенциальных угроз НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия предприняла все необходимые меры по отражению потенциальных угроз НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

«Наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз. Все необходимые меры на сегодняшний день приняты», — сказал дипломат, отмечая, что Россия следит за всеми проходящими учениями Североатлантического альянса.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не хочет воевать со странами НАТО или вступать в ядерный конфликт.

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