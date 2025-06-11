Мужчина разбирал завалы и нашел под ними древние византийские гробницы

В Сирии мужчина нашел под завалами 1500-летние византийские гробницы

В городе Мааррет-эн-Нууман, Сирия, подрядчик нашел древние гробницы во время строительных работ. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина разбирал завалы, оставшиеся после гражданской войны, как вдруг наткнулся на странные отверстия. Местные жители предположили, что они ведут к захоронениям, и вызвали специальную группу для осмотра. Та нашла под разрушенными домами две погребальные камеры, в каждой из которых стояло по шесть каменных гробниц. На одной из каменных колонн внутри был высечен крест.

Директор Департамента древностей в Идлибе Хасан аль-Исмаил, сказал, что, судя по кресту, глиняным и стеклянным изделиям внутри, находка относится к византийской эпохе. Предполагается, что ей 1500 лет.

Как сообщалось ранее, израильские археологи полагают, что им удалось идентифицировать руины дворца, упомянутого в Ветхом Завете. В ходе раскопок в них нашли несколько каменных плит с изображениями музыкантов с лирами, льва, финиковой пальмы и человека, ведущего козу на пир.

