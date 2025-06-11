Мужчину арестовали за разведку на Ленинградской военно-морской базе

Суд СПб арестовал мужчину за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес решение об аресте мужчины до 10 августа за передачу данных о Ленинградской военно-морской базе. Об этом заявили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

Обвиняемого зовут Артем Ищенко, ему вменяют преступление по части 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следствие полагает, что в феврале 2025 года он получил задание провести разведку объектов военно-морской базы, сделал фото и видео и передал их заказчику.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и не высказывал возражений против избранной меры пресечения.

Ранее в Приморском крае суд арестовал студента, который сотрудничал с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По данным следствия, он передавал данные о критической транспортной инфраструктуре региона.